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20:57, 5 марта 2025Мир

В Великобритании захотели заменить США в помощи разведданными Украине

Politico: Британия попытается восполнить пробел в разведданных, созданный США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Великобритания попытается восполнить пробел в предоставлении разведывательных данных Украине, созданный со стороны США. Об этом заявил генеральный директор Istok Associates Limited, лондонской консалтинговой компании по разведке, Нил Барнетт, передает журнал Politico.

«Британцы попытаются восполнить этот пробел. У нас есть наши посты прослушивания в RAF Akrotiri, который является суверенным, у нас есть рейсы Rivet Joint в этом районе. Но очевидно, что у нас нет всех возможностей, которые есть у американцев, и будут некоторые вещи, которые просто невозможно заменить», — рассказал эксперт.

Барнетт также подчеркнул, что решение администрации президента США Дональда Трампа будет иметь тяжелый эффект для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее газета Financial Times сообщала, что отказ США предоставлять разведывательные данные создаст проблемы для ВСУ и скажется на их боеспособности. В то же время директор ЦРУ Джон Рэтклифф предположил, что США в скором времени могут возобновить отправку Украине разведывательных данных, несмотря на начавшуюся паузу.

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