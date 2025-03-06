В Москве заметили ворующего чужие яйца хищника

В столице обнаружили чайку-бургомистра

В Перервинском плесе на юго-востоке столицы заметили редкую чайку-бургомистра. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на ведущего орнитолога Депприроды Даниила Давыдова.

Это редкий зимующий вид, который регистрируется в столице не каждый год. Обычно бургомистров можно увидеть на севере страны — например, в Ненецком автономном округе, в Мурманской и Архангельской областях.

По длине и размаху крыльев бургомистры меньше больших черных чаек, при этом они самые тяжелые — вес птиц может превышать 2,3 килограмма. Бургомистры — хищники в гнездовых колониях морских птиц. Они залетают в колонии и забирают яйца и птенцов, оставленных без присмотра. Самой старой зарегистрированной чайке-бургомистру было не менее 22 лет.

Ранее орнитолог Вадим Мишин рассказал, что в Москве стало больше дятлов и экзотических уток мандаринок. Этому поспособствовали жители столицы, которые прикармливают птиц.