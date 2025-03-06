В офисе Зеленского отреагировали на потерю разведданных США

Подоляк назвал критичной остановку США передачи разведданных Украине

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался об отказе США передавать разведывательные данные Киеву. Его слова приводит ТАСС.

Подоляк подчеркнул, что для Украины критична потеря информации о действиях стратегической авиации России. «Для нас с вами критичной является техничная разведка, которая предоставляет данные о возможных обстрелах баллистикой, о возможных обстрелах крылатыми ракетами со стратегической авиации и так далее», — сказал он.

Ранее США перестали передавать Украине разведданные для ударов вглубь России. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.