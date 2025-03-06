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23:45, 6 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского отреагировали на потерю разведданных США

Подоляк назвал критичной остановку США передачи разведданных Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк высказался об отказе США передавать разведывательные данные Киеву. Его слова приводит ТАСС.

Подоляк подчеркнул, что для Украины критична потеря информации о действиях стратегической авиации России. «Для нас с вами критичной является техничная разведка, которая предоставляет данные о возможных обстрелах баллистикой, о возможных обстрелах крылатыми ракетами со стратегической авиации и так далее», — сказал он.

Ранее США перестали передавать Украине разведданные для ударов вглубь России. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

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