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14:24, 6 марта 2025Путешествия

В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

МЧС: На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Павел Львов / РИА Новости

На территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, до пятницы, 7 марта, в горах республики будет лавиноопасно. В этот период прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и объектов инфраструктуры. Также возможно перекрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей.

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В связи с этим спасатели рекомендовали гражданам соблюдать все необходимые меры безопасности. «При сходе лавины бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — добавили они. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. В МЧС уведомили, что до субботы, 8 марта, в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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