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16:29, 5 марта 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: На территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 5 по 8 марта
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному у туристов региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период со среды, 5 марта, по пятницу, 8 марта, в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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В связи с этим спасатели рекомендовали гражданам соблюдать все необходимые меры безопасности. «При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее на территории Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение. До среды, 5 марта, в горных районах республики будет лавиноопасно.

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