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00:28, 6 марта 2025Путешествия

В России ввели скидку на билеты в поезда для детей

В РФ ввели скидку 50% на билеты в поезда дальнего следования для детей до 18 лет
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

В России ввели скидку 50 на билеты в поезда дальнего следования для детей до 18 лет. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правовых актов.

Согласно документу, дети с российским гражданством в возрасте от 10 до 18 лет получат льготный коэффициент 0,5 в поездах дальнего следования всех категорий в плацкартных, общих вагонах и в вагонах II и III класса в моторвагонном подвижном составе.

Ранее 20 января вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков. На льготы могут рассчитывать дети от двух до двенадцати лет, если рядом с ними находятся сопровождающие пассажиры. Скидка действует только на внутренние рейсы и для детей с российским гражданством. Для международных рейсов скидка составит не менее 90 процентов от тарифа. Исключения составят билеты бизнес-класса и на субсидированные маршруты.

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