В России ввели скидку на билеты в поезда для детей

В РФ ввели скидку 50% на билеты в поезда дальнего следования для детей до 18 лет

В России ввели скидку 50 на билеты в поезда дальнего следования для детей до 18 лет. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правовых актов.

Согласно документу, дети с российским гражданством в возрасте от 10 до 18 лет получат льготный коэффициент 0,5 в поездах дальнего следования всех категорий в плацкартных, общих вагонах и в вагонах II и III класса в моторвагонном подвижном составе.

Ранее 20 января вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков. На льготы могут рассчитывать дети от двух до двенадцати лет, если рядом с ними находятся сопровождающие пассажиры. Скидка действует только на внутренние рейсы и для детей с российским гражданством. Для международных рейсов скидка составит не менее 90 процентов от тарифа. Исключения составят билеты бизнес-класса и на субсидированные маршруты.