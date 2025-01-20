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02:20, 20 января 2025Путешествия

Вступил в силу приказ о скидке на авиабилеты детям с гражданством России

Вступил в силу приказ Минтранса о скидке на авиабилеты детям с гражданством РФ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков, пишет РИА Новости.

На льготы могут рассчитывать дети от двух до двенадцати лет, если рядом с ними находятся сопровождающие пассажиры. Скидка действует только на внутренние рейсы и для детей с российским гражданством.

Министерством предусмотрена скидка 100 процентов для детей до двух лет, сопровождаемых одним пассажиром, на внутренних рейсах (при этом ребенку не предоставляется отдельное место). Для международных рейсов скидка составит не менее 90 процентов от тарифа.

При перевозке других детей до двух лет, следующих с одним сопровождающим пассажиром, несовершеннолетним предоставят отдельное место со скидкой 50 процентов. Исключения составят билеты бизнес-класса и на субсидированные маршруты.

Ранее правила для выгодного бронирования перелетов раскрыли россиянам специалисты сервиса «Купибилет». Так, авиабилеты следует покупать за 2-3 месяца до даты вылета — в это время цены меньше подвержены изменениям.

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