В российском курортном городе обнаружили огромные сосульки

В Кисловодске обнаружили огромные сосульки

В Кисловодске Ставропольского края на окнах домов висят огромные сосульки, сообщила у себя в Telegram-канале главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Вот такие сосульки еще висят в Кисловодске 6 марта. А всему виной морозы в начале весны», — прокомментировала синоптик. На опубликованной фотографии сосульки закрывают собой окно в многоэтажном доме.

В четверг, 6 марта, температура в городе составляла плюс 10 градусов. Ранее сообщалось, что после периода холодов на юг России придет тепло. Так, в центральных районах Симферополя начиная с пятницы, 7 марта, ожидается температура выше 15 градусов, а в воскресенье и понедельник, 9 и 10 марта, — плюс 15-17 градусов. В приморских районах Крыма прогнозируется 10-12 градусов тепла.

При этом в марте в Ставропольском крае, на юге Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура окажется ниже нормы, предсказывал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.