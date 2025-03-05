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14:39, 5 марта 2025Экономика

Части россиян пообещали 17-градусное тепло

Синоптик Вильфанд: В Симферополе в ближайшие дни ожидается плюс 17 градусов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: K-FK / Shutterstock / Fotodom

В ближайшие дни воздух на юге европейской части России прогреется до плюс 10-17 градусов. Такую теплую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По информации синоптика, к субботе, 8 марта, показатели термометров будут примерно на два градуса превышать норму. «Я говорю о Ростовской области, Краснодарском крае, температура будет стремиться к отметке плюс 15 градусов, значения составят плюс 10-15», — уточнил он.

В центральных районах Симферополя, начиная с пятницы, 7 марта, ожидается температура выше 15 градусов, а в воскресенье и понедельник, 9 и 10 марта — плюс 15-17 градусов. В приморских районах Крыма прогнозируется 10-12 градусов тепла. Погода в регионе будет солнечной, добавил Вильфанд.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра предупредил, что на север Сибири и Якутию, напротив, обрушатся 40-градусные морозы.

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