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08:09, 5 марта 2025Экономика

Часть россиян предупредили о 40-градусных морозах

Синоптик Вильфанд: На севере Сибири и в Якутии ожидаются 40-градусные морозы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

На севере Сибири и в Якутии в ближайшие дни ожидаются 40-градусные морозы. Об этом часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«В самом Якутске температура в течение всей этой недели составит от минус 33 до минус 38 градусов, на севере Якутии будет еще холоднее, днем температура около минус 25, холодная погода, примерно на четыре-пять градусов ниже нормы», — поделился информацией синоптик.

Помимо этого, холодная погода будет наблюдаться в Приморье, где до 7 марта столбики термометров будут опускаться до минус 15 градусов. Между тем во Владивостоке, отметил специалист, в ночные часы прогнозируется минус 5-10 градусов, а в дневные — около нуля.

Накануне синоптик Анатолий Цыганков сообщил, что в ближайшие выходные, 8 и 9 марта, в Москву придет аномальное тепло. Он уточнил, что температура окажется выше климатической нормы на пять градусов.

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