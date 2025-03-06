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18:47, 6 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе пятеро подростков изнасиловали женщину в электричке

В Подмосковье пятеро подростков изнасиловали девушку в электричке
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

В Подмосковье пятеро подростков изнасиловали женщину в электричке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Возбуждено уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным издания, ночью 4 марта 28-летняя женщина села в электричку на станции Щелково. Первое время она была в вагоне одна, но потом зашли пятеро подростков в возрасте от 13 до 16 лет и начали приставать к ней. Затем начали задавать интимные вопросы и угрожать изнасилованием, если она с ними не выйдет.

На улице они избили пострадавшую и заставили сесть в следующий поезд, где затащили в туалет и изнасиловали, снимая это на камеру. После этого нападавшие заставили ее пойти с ними в квартиру, где продолжили издевательства. Через некоторое время женщине удалось сбежать, и она сразу обратилась в полицию.

Подростки задержаны. Все они уже стоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН).

Ранее сообщалось, что россиянина осудили на 18 лет за изнасилование девочки.

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