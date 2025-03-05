Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:52, 5 марта 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 18 лет за изнасилование девочки

Под Оренбургом суд дал 18 лет колонии мужчине за изнасилование девочки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Лизратов / Коммерсантъ

В Оренбургской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя, надругавшегося над несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в Сорочинске мужчина, применяя физическое насилие, надругался над девочкой.

Ранее стало известно, что в Приморье арестован 42-летний житель Находки, подозреваемый в изнасиловании девятилетней школьницы на улице города.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Фригидная Европа, сидящая на горбе Штатов». Медведев высказался о заговоре против Трампа и продолжении СВО

      В Харькове прогремел взрыв

      Политолог оценил перспективы визита Макрона и Стармера в США

      В Европарламенте захотели лишить Венгрию права голоса

      Военный эксперт оценил запрет на передачу Украине разведданных США

      Глава российского МВД отчитался о росте числа экстремистских преступлений

      Российские войска нанесли удар по скоплению техники ВСУ в Харьковской области

      Глава МИД Сербии взял ответственность за голосование в ООН по Украине

      В подполье сообщили об ударах по технике НАТО под Киевом

      В России рассказали о применении дронов-ретрансляторов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше