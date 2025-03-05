Россиянина осудили на 18 лет за изнасилование девочки

Под Оренбургом суд дал 18 лет колонии мужчине за изнасилование девочки

В Оренбургской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя, надругавшегося над несовершеннолетней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») и пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в Сорочинске мужчина, применяя физическое насилие, надругался над девочкой.

Ранее стало известно, что в Приморье арестован 42-летний житель Находки, подозреваемый в изнасиловании девятилетней школьницы на улице города.