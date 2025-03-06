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16:28, 6 марта 2025Россия

В российской больнице пациенткам делали аборты без наркоза

Ura.ru: В больнице Сургута пациенткам делали аборты без наркоза
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В городской больнице Сургуга пациенткам делали аборты без наркоза и обезболивающего. Об этом сообщила Ura.ru одна из пострадавших россиянок.

В разговоре с агентством девушка отметила, что получила направление на вакуумный аборт. По ее словам, медики из больницы на улице Губкина «провели процедуру на живую», не используя анестезию.

Как утверждает пациентка, врачи грубо с ней обращались. «Я кричала от боли, а мне сказали закрыть рот и не устраивать цирковое представление», — поделилась она.

После процедуры девушку заставили пешком идти в палату, хотя она даже стоять без поддержки не могла. В больнице горожанка провела еще неделю. По ее информации, от немотивированной агрессии со стороны персонала пострадали и другие пациентки.

Ранее стало известно, что жительницы Вологодской области заявили об отказе государственных клиник проводить аборты.

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