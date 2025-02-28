Жительницы российского региона заявили об отказе госклиник проводить аборты

Жительницы Вологодской области заявили об отказе госклиник проводить аборты

Жительницы Вологодской области заявили об отказе госклиник проводить аборты. Соответствующее обращение направлено прокурору российского региона Андрею Тимошичеву с просьбой провести проверку, пишут «Ведомости».

Депутат областного заксобрания Александр Морозов сообщил изданию, что к нему за последнюю неделю обратились три жительницы разных районов региона, которым отказали в искусственном прерывании беременности в государственных клиниках. Депутат Госдумы Алексей Канаев рассказал еще о двух жалобах из региона.

«Получив отказ в медицинских организациях Вологодской области, женщины вынуждены обращаться в учреждения здравоохранения соседних областей на платной основе», — заявил Морозов.

Одной россиянке якобы пришлось ехать в Ярославскую область, процедура вместе с дорогой и проживанием обошлась ей в 50 тысяч рублей.

По словам Морозова, несмотря на то, что искусственное прерывание беременности по желанию женщины входит в полис обязательного медицинского страхования, руководители региональных госклиник отчитываются перед региональным минздравом об отказах в проведении абортов, «за исключением случаев медицинских показаний и ситуаций, связанных с последствиями преступных действий в отношении россиянок».

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов захотел полностью запретить аборты в регионе — даже в частных клиниках. Официально это решение еще не принято.