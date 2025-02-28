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10:32, 28 февраля 2025Россия

Жительницы российского региона заявили об отказе госклиник проводить аборты

Жительницы Вологодской области заявили об отказе госклиник проводить аборты
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

Жительницы Вологодской области заявили об отказе госклиник проводить аборты. Соответствующее обращение направлено прокурору российского региона Андрею Тимошичеву с просьбой провести проверку, пишут «Ведомости».

Депутат областного заксобрания Александр Морозов сообщил изданию, что к нему за последнюю неделю обратились три жительницы разных районов региона, которым отказали в искусственном прерывании беременности в государственных клиниках. Депутат Госдумы Алексей Канаев рассказал еще о двух жалобах из региона.

«Получив отказ в медицинских организациях Вологодской области, женщины вынуждены обращаться в учреждения здравоохранения соседних областей на платной основе», — заявил Морозов.

Одной россиянке якобы пришлось ехать в Ярославскую область, процедура вместе с дорогой и проживанием обошлась ей в 50 тысяч рублей.

По словам Морозова, несмотря на то, что искусственное прерывание беременности по желанию женщины входит в полис обязательного медицинского страхования, руководители региональных госклиник отчитываются перед региональным минздравом об отказах в проведении абортов, «за исключением случаев медицинских показаний и ситуаций, связанных с последствиями преступных действий в отношении россиянок».

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов захотел полностью запретить аборты в регионе — даже в частных клиниках. Официально это решение еще не принято.

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