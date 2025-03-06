В Севастополе национализируют имущество финансирующих ВСУ

В Севастополе национализируют имущество лиц, финансирующих ВСУ

В Севастополе национализируют движимое и недвижимое имущество лиц, оказывающих финансовую поддержку вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам Развожаева, рабочей группе Антитеррористической комиссии удалось доказать, что лица, о которых идет речь, совершают недружественные действия в отношении России и являются пособниками киевского режима.

«Они осуществляли сбор денежных средств и финансировали украинские вооруженные формирования, непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского "правозащитного фонда", который представляет угрозу конституционному строю, обороноспособности и безопасности нашей страны», — уточнил чиновник. Общая сумма средств, переведенных через указанный фонд, превысила 520 тысяч долларов.

Среди национализированного имущества оказались ООО «Завод судовой светотехники "Маяк"», ООО «Завод судовой светотехники», ООО «Плоск», ООО «Тинос», ООО «Эксплуатационная организация "Технотрон"», ООО «Центр технической эксплуатации № 1» и Производственный кооператив «КОРПУС». После инвентаризации имущества ПАО «Севастопольгаз» в собственность Севастополя также перейдут котельные, гаражи и другая технологическая инфраструктура.

Ранее в Крыму выставили на торги 108 национализированных объектов недвижимости, принадлежавших украинским олигархам.