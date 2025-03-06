В США допустили тайную договоренность Трампа и России о «кибер-разрядке»

Хардинг: Администрация Трампа могла договориться с РФ о кибер-разрядке

Бывший сотрудник разведки США Эмили Хардинг допустила, что администрация президента Дональда Трампа уже могла договориться с Россией о «кибер-разрядке», то есть об отказе от агрессивных кибератак. Ее слова приводит NBC News.

«Возможно, администрация Трампа и Россия договорились о "кибер-разрядке"», — приводит издание слова Хардинг.

Последние действия Белого дома в сфере кибербезопасности показывают, что Москва и Вашингтон могли заключить неформальное соглашение об отказе от агрессивных кибератак для снижения напряженности и открытия пути к дипломатии, уточняется в материале.

28 февраля глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США остановить всю деятельность против России в этой сфере. Начальник киберкомандования генерал Тимоти Хо получил распоряжение прекратить активность, включая наступательные кибероперации.