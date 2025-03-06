В США заявили о планах Трампа сократить сбор разведывательной информации против России

NBC News: Администрация Трампа больше не рассматривает Россию как главную угрозу

Администрация президента США Дональда Трампа может сократить сбор разведывательной информации, которая направлена против России, так как она больше не видит в Москве «главную угрозу». Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Однако некоторые бывшие сотрудники разведки США обеспокоены тем, что администрация Трампа может принять решение сократить сбор разведданных, нацеленных на Россию, поскольку США, возможно, больше не рассматривают Россию как главную угрозу», — отмечается в материале.

Уточняется, что причиной такого решения может стать не раздражение администрации Трампа отказом Украины от мирных переговоров, а нехваткой ресурсов разведки и необходимость их перекинуть на более важные для США участки. В частности, одним из приоритетов указывается борьба с наркокартелями в Латинской Америке.