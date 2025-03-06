Военкор сравнил Макрона с Наполеоном после слов о российской угрозе

Военкор Астрахань сравнил Макрона с Наполеоном после слов о российской угрозе

Военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань, комментируя слова президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе России, сравнил европейского лидера с Наполеоном. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Астрахань допустил, что Макрон решил поиграть в Наполеона и взяться за строительство «милитаризированной объединенной Европы под своим личным руководством». «А Украина просто повод. Что, кстати, тоже ума ему не сильно добавляет, по сравнению с прошлым вариантом», — написал военкор.

Он также допустил, что Макрон по-прежнему верит Украине, однако человек, который по-прежнему верит Киеву — «не умная особь». «Как вообще у взрослого, который как-то дожил до возраста президента Франции может быть такая степень наивности и внушаемости?» — задался вопросом военкор.

Ранее Макрон заявил о существовании «российской угрозы», и игнорировать этот фактор не следует. Он назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей». Политик назвал «безумием» идею оставаться просто наблюдателем в «мире опасностей», отвергнув мир на Украине под «российским диктатом».