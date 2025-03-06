Воцерковленный Леня Голубков решил вернуться на сцену

Сыгравший Леню Голубкова в ролике МММ Владимир Пермяков решил вернуться на сцену

Актер Владимир Пермяков, который известен своей ролью Лени Голубкова в рекламе финансовой пирамиды МММ, готовится вернуться на сцену. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Пермяков за время своего отсутствия в шоу-бизнесе стал глубоко верующим человеком и даже написал несколько православных пьес. Теперь он планирует вернуться на большую сцену.

«Эти вещи — на все времена. Пьеса всегда актуальна. Потому что без Бога ничего не построишь. Мы, коммунисты, не построили», — прокомментировал Пермяков свои произведения.

Постановка «Рождение» рассказывает о человеке, который совершил в 90-х ошибку и в итоге пришел к Богу. Сюжет артист определяет как автобиографический. Другая постановка под названием «Перестройка» повествует о перестроечных временах.

Ранее стало известно, что Пермяков обвинил бывшего президента России Бориса Ельцина в краже денег сограждан и крахе МММ.