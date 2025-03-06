Врач назвала способ поймать первые признаки туберкулеза

Врач Васильева: Туберкулез может выдать себя синдромом интоксикации

На ранних стадиях туберкулез может выдать себя синдромом интоксикации, рассказала врач Наталья Васильева. Способ поймать первые признаки этого заболевания она назвала в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, туберкулез является очень распространенным заболеванием, — ежегодно в России диагностируют до ста тысяч новых случаев. В группе особого риска находятся те, кто проводит много времени в помещениях, где много людей и мало свежего воздуха: жители общежитий, подопечные детских домов и домов престарелых, курсанты военных училищ, военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения свободы. Однако, подчеркнула Васильева, рискуют и те, кто просто бывает в местах скопления людей.

На ранних стадиях болезнь протекает скрыто, но ее можно заметить по «синдрому интоксикации», к которому врачи относят слабость, постоянное ощущение усталости, сложности в выполнении достаточно привычных ежедневных дел, снижение аппетита, небольшое повышение температуры.

Васильева добавила, что своевременная постановка диагноза помогает успешно вылечить туберкулез и минимизировать риски тяжелых осложнений. Поэтому врач призвала проходить ежегодные скрининговые обследования: пробу Манту, диаскинтест, рентгенографию органов грудной клетки, квантифероновый тест и другие исследования, которые специалист подбирает с учетом возраста человека.

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