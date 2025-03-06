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11:38, 6 марта 2025Забота о себе

Врач назвала указывающие на рак мозга едва заметные симптомы

Терапевт Дибра: Головная боль и проблемы со зрением могут указывать на рак мозга
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Krakenimages.com / Shutterstock / Fotodom

Головная боль в сочетании с проблемами со зрением может указывать на рак мозга, предупредила терапевт Ромина Дибра. На этот и другие едва заметные симптомы смертельно опасного онкологического заболевания она указала изданию Daily Mail.

Врач объяснила, что многие проявления опухоли мозга вызваны ростом внутричерепного давления. По ее словам, это давление может привести к настолько сильным головным болям, что из-за них человек может просыпаться ночью. В некоторых случаях этот симптом может сопровождаться тошнотой, рвотой, затуманенностью зрения и нарушением периферического зрения. Также из-за роста злокачественного новообразования может нарушаться кровоснабжение мозга, что может стать причиной постоянной сонливости и потери сознания, предупредила Дибра.

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Еще одним характерным признаком, на который врач обратила внимание, являются судороги и эпилептические припадки. По ее словам, подобные симптомы вызваны внезапными всплесками электрической активности в мозге, из-за которых человек начинает трястись и бесконтрольно дергаться. В некоторых случаях могут появиться трудности при ходьбе, слабость и проблемы с памятью, речью, чтением и письмом, добавила она.

Ранее терапевт, гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко назвала самый распространенный признак рака мозга. По ее словам, о развивающемся онкологическом заболевании мозга могут говорить головная боль и ухудшение зрения.

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