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08:22, 6 марта 2025Бывший СССР

ВСУ ночью обстреляли Донецк и повредили жилые дома и машины

РИА: ВСУ ночью обстреляли Донецк и повредили жилые дома и машины
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sgt. James Hobbs / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины ночью обстреляли Донецк. В результате атаки в городе повреждены жилые дома и машины мирных граждан, передает РИА Новости.

Отмечается, что после ударов в Киевском районе города пострадало не менее трех жилых многоквартирных домов, а также около пяти автомобилей. У многих помещений пострадали фасад и остекление.

На месте обстрела работают бригады скорой помощи, информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

Ранее под обстрелом ВСУ оказалась Новая Каховка Херсонской области. В результате пострадал мирный житель, мужчина получил минно-взрывную травму с осколочным ранением живота и левой голени.

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