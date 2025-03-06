ВСУ ночью обстреляли Донецк и повредили жилые дома и машины

РИА: ВСУ ночью обстреляли Донецк и повредили жилые дома и машины

Вооруженные силы Украины ночью обстреляли Донецк. В результате атаки в городе повреждены жилые дома и машины мирных граждан, передает РИА Новости.

Отмечается, что после ударов в Киевском районе города пострадало не менее трех жилых многоквартирных домов, а также около пяти автомобилей. У многих помещений пострадали фасад и остекление.

На месте обстрела работают бригады скорой помощи, информация о пострадавших в настоящий момент уточняется.

Ранее под обстрелом ВСУ оказалась Новая Каховка Херсонской области. В результате пострадал мирный житель, мужчина получил минно-взрывную травму с осколочным ранением живота и левой голени.