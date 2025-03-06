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04:00, 6 марта 2025Интернет и СМИ

Девушка прочитала переписки возлюбленного в WhatsApp и узнала неприятную правду

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пользовательница Reddit под ником reginabarajas поделилась историей о том, как она прочитала переписки возлюбленного с его родственниками в WhatsApp и выяснила, что они на самом деле думают о ней. Комментаторы посоветовали девушке, узнавшей неприятную правду, расстаться с бойфрендом.

«Мы с парнем встречаемся уже почти три года. Я считала наши отношения крепкими. Конечно, они были не всегда идеальные, но в целом я чувствовала себя счастливой с ним. Он всегда тесно общался со своей семьей, что, на мой взгляд, было очень мило. Его мать и сестра всегда были добры ко мне, хотя время от времени со стороны его матери звучали пассивно-агрессивные комментарии», — рассказала автор поста.

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Несколько дней назад бойфренд попросил девушку дать ему ее ноутбук, чтобы отправить срочное сообщение в WhatsApp. Он зашел в свой аккаунт в мессенджере, но потом забыл из него выйти. Когда рассказчица заглянула в переписки парня, то обратила внимание на его чат с матерью, сестрой и другими родственниками. По словам девушки, она была не готова к тому, что увидела в переписках возлюбленного с семьей.

«Весь чат был посвящен критике в мой адрес. Его сестра и мать были самыми злыми. Они ругали мои кулинарные способности, мою одежду и даже мое тело. А что делал мой парень? Он даже не защищал меня. Иногда он даже присоединялся к ним», — возмутилась рассказчица. После этого девушка спросила у бойфренда, как его семья относится к ней. Парень засмеялся и ответил, что его родственники ее любят.

«Меня трясет, пока я все это пишу. Я не знаю, то ли я слишком остро реагирую, то ли это серьезная причина разорвать наши отношения. Мне просто нужно облегчить душу», — добавила она.

Большинство комментаторов заявили, что героине истории нужно расстаться с бойфрендом. «Вам нужно порвать с ним прямо сейчас!», «Почему он еще не бывший?», «Вы заслуживаете лучшего», — написали они.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о жутком розыгрыше мужа, который, по ее словам, едва не стоил ей жизни. Комментаторы посоветовали женщине задуматься о разводе.

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