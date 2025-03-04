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06:01, 4 марта 2025Интернет и СМИ

Женщина стала жертвой жуткого розыгрыша мужа и задумалась о разводе

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Quang Tri NGUYEN / Unsplash

Пользовательница Reddit поделилась на портале историей о жутком розыгрыше мужа, который, по ее мнению, едва не стоил ей жизни. В комментариях женщине посоветовали задуматься о разводе.

Автор поста отметила, что недавно ей удалили зуб. По словам женщины, она проходила процедуру в состоянии медикаментозного сна, так как сильно боится стоматологических манипуляций. Рассказчица уточнила, что после процедуры муж отвез ее домой и уложил спать.

«Внезапно я проснулась из-за того, что почувствовала что-то острое в горле и не могла дышать. Я была в полной отключке из-за лекарств, и мой мозг просто не мог сообразить, что мне нужно делать. Я вылезла из кровати и отчаянно поползла», — написала женщина. Она пояснила, что в какой-то момент потеряла сознание от нехватки кислорода. «Я действительно думала, что это конец», — добавила рассказчица.

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По словам автора публикации, спустя некоторое время она очнулась в объятиях плачущего мужа. Выяснилось, что когда женщина заснула, супруг положил ей в рот фальшивый зуб, надеясь таким образом разыграть ее, а когда увидел, что она задыхается, оказал ей первую помощь.

«Мой муж — пранкер, он надеется стать инфлюенсером, хотя у него и почти нет подписчиков. (...) Он записывал все с экрана радионяни, надеясь, что из этого выйдет нечто забавное, что станет вирусным», — объяснила рассказчица. Она указала, что ее муж многократно попросил у нее прощения за произошедшее и раскаялся.

«Ваш муж — чертов идиот», «Он уничтожил ваше доверие. Он только что разрушил ваши отношения. Он подверг опасности вашу жизнь», «Срочно уходите от него. Вам и вашему ребенку небезопасно оставаться с ним», «А может быть, вам следует разыграть его, отправив видео инцидента в полицию?» — высказались об истории комментаторы. Некоторые пользователи Reddit посоветовали автору поста развестись или же пригрозить расставанием, если он не прекратит устраивать розыгрыши.

Ранее сообщалось, что в США из-за опасного розыгрыша арестовали популярного TikTok-блогера Чарльза Смита. Тиктокер опубликовал на своей странице ролик, в котором он распылил украденное средство от насекомых на продукты в магазине.

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