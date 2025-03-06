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06:00, 6 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об угрозе синдрома компьютерного зрения

Терапевт Барбакадзе предупредила россиян об угрозе синдрома компьютерного зрения
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Проблема постоянного использования мобильных устройств — это серьезная угроза, которая затрагивает как физическое состояние, так и психологическое благополучие человека, предупредила терапевт, врач функциональной диагностики академии «Докстарклаб» Екатерина Барбакадзе. О последствиях «залипания» она рассказала «Ленте.ру».

Долгое использование экрана может вызвать «синдром компьютерного зрения»: сухость глаз, покраснения, усталость, снижение остроты зрения, обратила внимание врач. Кроме того, постоянный фокус на близком расстоянии увеличивает риск развития близорукости, особенно у молодых людей.

В то же время длительное сидение в неправильной позе с наклоном головы вперед ведет к искривлению позвоночника, болям в шее и спине, предостерегла специалист.

Терапевт также заявила о психологических проблемах. По ее словам, соцсети и постоянный поток информации создают эффект зависимости, который может приводить к снижению концентрации внимания, ухудшению памяти и повышенной тревожности. У некоторых пользователей развивается тревожное психическое состояние «FOMO», страх упустить важное, для которого характерно постоянное беспокойство и желание проверять телефон каждые несколько минут. Также среди любителей гаджетов встречается синдром фантомных вибраций, при котором пользователи ощущают вибрации или звонки, хотя телефон на самом деле молчит.

Использование телефона перед сном нарушает выработку мелатонина — гормона, отвечающего за сон. Синий свет экранов подавляет его синтез, что затрудняет засыпание и снижает качество сна. Недостаток качественного отдыха может вызывать хроническую усталость, раздражительность и даже депрессию

Екатерина Барбакадзетерапевт

Она добавила, что чрезмерное увлечение виртуальным общением часто заменяет живое взаимодействие с людьми, что может вести к социальной изоляции и одиночеству. В долгосрочной перспективе это негативно сказывается на эмоциональном состоянии и межличностных отношениях.

Помимо прочего, люди, которые проводят большую часть дня с телефоном в руках, меньше двигаются. Врач подчеркнула. Что это ведет к увеличению риска ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и ослабления мышечной системы.

На мой взгляд, прямой угрозой непрерывного использования гаджетов становится цифровая деменция

Екатерина Барбакадзетерапевт

Чтобы минимизировать риски, взрослым она рекомендовала ограничить использование смартфона до 1-2 часов в день, а также не брать в руки гаджет во время приема пищи и за 2 часа до сна. Взаимодействие детей и подростков с телефонами не должно превышать 30 минут – часа в день.

Ранее врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова предупредила, что сон рядом со смартфоном негативно сказывается на психическом здоровье.

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