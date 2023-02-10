Сомнолог предупредила об опасности сна рядом со смартфоном

Сомнолог Сурненкова: сон рядом со смартфоном негативно сказывается на психическом здоровье

Руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач функциональной диагностики Татьяна Сурненкова предупредила, что сон рядом со смартфоном негативно сказывается на психическом здоровье. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

По словам специалиста, телефон нарушает цикличность сна, а засыпать становится труднее из-за яркого свечения экрана и снижения выработки мелатонина — гормона сна. Помимо этого, отметила Сурненкова, яркий свет подавляет важную фазу сна, которая влияет на обработку эмоций и формирование памяти.

Сомнолог также напомнила о вреде использования гаджета перед сном. Она пояснила, что если человек сидит в телефоне перед тем, как лечь спать, то заснуть ему будет тяжелее, поскольку он будет пребывать в возбужденном состоянии из-за обилия информации. Сурненкова посоветовала не пользоваться смартфоном после десяти часов вечера. Кроме того, указала она, на ночь телефон необходимо переводить в режим «не беспокоить» или вовсе отключать.

Специалист добавила, что приложения для отслеживания сна не являются эффективными. «Точность их показаний достаточна сомнительна, а чрезмерная обеспокоенность качеством своего сна может вызвать хроническую бессонницу в будущем», — предостерегла она.

Ранее россиян предупредили об ухудшении сна в случае чрезмерного употребления спиртного. Отмечалось, что из-за алкоголя организм может сразу перейти в глубокий сон, что приведет к нарушению первых двух циклов быстрого сна.