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03:30, 1 января 2023Россия

Россиянам рассказали о влиянии алкоголя на сон

Терапевт Андреева заявила, что употребление алкоголя негативно влияет на качество сна

Фото: Pixabay

Терапевт Ирина Андреева в беседе с «Медик Форум» предупредила россиян о негативном влиянии чрезмерного употребления алкоголя на сон. По ее словам, многие используют спиртное в качестве снотворного, что является большой ошибкой.

«При употреблении алкоголя вещество всасывается в кровоток из желудка. Ферменты в печени метаболизируют алкоголь в течение ночи. Во время этого процесса алкоголь все еще будет циркулировать в организме, вызывая нарушения сна и плохое качество сна», — заявила специалист.

Она отметила, что из-за алкоголя организм может сразу перейти в глубокий сон, из-за чего произойдет нарушение первых двух циклов быстрого сна. Андреева уточнила, что это приводит к нарушению восстановительной стадии сна и, как следствие, вызывает у человека чувство истощения после того, как он проснется, вне зависимости от длительности нахождения в постели.

Ранее реабилитолог, основатель и руководитель центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко заявил, что борьба со стрессом и позитивный настрой помогут избежать переутомления. Он напомнил, что для восстановления сил организму требуется полноценный сон и сбалансированное питание.

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Марина Совина
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