Зеленский посетит заседание лидеров стран ЕС в Брюсселе

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: Президент посетит встречу лидеров стран ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский посетит с визитом Брюссель и примет участие в работе экстренного заседания лидеров стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, передает «Европейская правда».

Визит Зеленского начнется со встречи с премьером Бельгии Бартом де Вевером, после которой планируется заявление для прессы.

Затем в здании Евросовета Зеленский встретится с президентом Евросовета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее украинский лидер рассказал, что делегации Киева и Вашингтона начали работать над подготовкой встречи для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Он выразил надежду, что первые результаты по данному вопросу будут уже на следующей неделе.