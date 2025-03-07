Арестован еще один участник уральской банды за похищение двухгодовалой давности

Суд арестовал еще одного участника банды на Урале за похищение парня в 2023 году

Следователи нашли еще одного участника банды, которая похищала людей в Каменске-Уральском Свердловской области. Суд уже арестовал его. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Предварительно, 19-летний молодой человек причастен к похищению человека в 2023 году.

Предполагаемой жертвой нового фигуранта стал 20-летний молодой человек. Два года назад вместе с приятелем он поместил потерпевшего в багажник, а затем увез в сторону автомойки на улице Карла Маркса. Там похищенного несколько раз избили, потребовали от него деньги и вещи, а затем отпустили.

Ранее суд отправил в СИЗО до 1 мая и 20-летнего Виктора Кухтина, обвиняемого в похищении студенток в Каменске-Уральском. Ему вменяют пункты «а», «в», «д» и «ж» части 2 статьи 126 («Похищение двух лиц с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего») УК РФ.

Расследование в уральском городе началось после инцидента 3 января. Трое мужчин усадили в машины девушек-студенток, одна из которых была несовершеннолетней, и насильно привезли на автомойку в Каменке-Уральском. Там потерпевших раздели, облили ледяной водой и избили, снимая происходящее на телефон.

