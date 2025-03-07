Белоусов наградил женщин-участниц СВО и поздравил их с 8 Марта

Глава МО РФ Белоусов наградил женщин-участниц СВО и поздравил их с 8 Марта

Глава Министерства обороны (МО) России Андрей Белоусов наградил военнослужащих женщин, а также поздравил их с наступающим 8 Марта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим-женщинам, проявившим мужество и отвагу при выполнении воинского долга», — говорится в сообщении.

Среди представленных к награде были военные медики, связисты, психологи, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО).

Помимо того, со сцены Центрального академического театра Российской Армии министр обороны поздравил женщин с грядущим праздником и рассказал о подвигах девушек-военнослужащих.

«Дорогие наши женщины, хочу сказать огромное вам спасибо, что вы с нами. Огромное вам спасибо, что вы есть. Огромное вам спасибо, что вы позволяете нам служить для вас точкой опоры, быть вашими защитниками. И хочу только одно сказать – будьте счастливы и улыбайтесь», — сказал он.

Ранее Белоусов посетил Центр специального назначения и поздравил его с присвоением почетного наименования «гвардейский». Во время визита он также вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и прикрепил на Боевое знамя Центра знак отличия — Георгиевскую ленту.