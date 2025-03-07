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13:46, 7 марта 2025Россия

Российский военкор заявил о поводе для осторожного оптимизма в ситуации под Курском

Военкор Коц: В ситуации с боями под Курском есть повод для осторожного оптимизма
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ситуации с боями в Курской области есть повод для осторожного оптимизма. Об этом заявил российский военкор Александр Коц в Telegram.

Журналист рассказал, что российские военнослужащие наносят сокрушительные удары Вооруженным силам Украины на севере оккупированной ими зоны и в районе города Суджа.

«Герои дня в Курской области — 810 бригада морской пехоты и 22 полк (...) Пока без конкретики, чтобы не навредить», — написал военкор.

Ранее сообщалось, что российские войска изолировали основную часть плацдарма противника в Курской области, прорвавшись к государственной границе. Теперь практически все дороги в Суджу для ВСУ перерезаны или находятся под огневым контролем Вооруженных сил России.

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