Российский военкор заявил о поводе для осторожного оптимизма в ситуации под Курском

Военкор Коц: В ситуации с боями под Курском есть повод для осторожного оптимизма

В ситуации с боями в Курской области есть повод для осторожного оптимизма. Об этом заявил российский военкор Александр Коц в Telegram.

Журналист рассказал, что российские военнослужащие наносят сокрушительные удары Вооруженным силам Украины на севере оккупированной ими зоны и в районе города Суджа.

«Герои дня в Курской области — 810 бригада морской пехоты и 22 полк (...) Пока без конкретики, чтобы не навредить», — написал военкор.

Ранее сообщалось, что российские войска изолировали основную часть плацдарма противника в Курской области, прорвавшись к государственной границе. Теперь практически все дороги в Суджу для ВСУ перерезаны или находятся под огневым контролем Вооруженных сил России.