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03:11, 7 марта 2025Мир

Число жертв боевых действий в Сирии раскрыли

Военный блогер Рожин: Число жертв боевых действий в Сирии превысило 100 человек
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: George Ourfalian / Reuters

Число жертв боевых действий в сирийском городе Латакия превысило 100 человек. Такую информацию в своем Telegram-канале раскрыл российский военный блогер Борис Рожин.

«Число погибших в Латакии с обеих сторон перевалило уже за 100 человек, в провинции идут спорадические бои на фоне тумана войны», — сообщил он.

По его словам, восставшим сторонникам экс-президента Сирии Башара Асада будет крайне сложно отбиться от боевиков правящей в стране организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) в случае, если им не окажут помощь. При этом ХТШ, добавил Рожин, может помочь Турция.

Ранее в Сирии началось восстание сторонников Асада. Власти уже направили подкрепления из Дамаска и Алеппо для их подавления.

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