Число жертв боевых действий в Сирии раскрыли

Военный блогер Рожин: Число жертв боевых действий в Сирии превысило 100 человек

Число жертв боевых действий в сирийском городе Латакия превысило 100 человек. Такую информацию в своем Telegram-канале раскрыл российский военный блогер Борис Рожин.

«Число погибших в Латакии с обеих сторон перевалило уже за 100 человек, в провинции идут спорадические бои на фоне тумана войны», — сообщил он.

По его словам, восставшим сторонникам экс-президента Сирии Башара Асада будет крайне сложно отбиться от боевиков правящей в стране организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) в случае, если им не окажут помощь. При этом ХТШ, добавил Рожин, может помочь Турция.

Ранее в Сирии началось восстание сторонников Асада. Власти уже направили подкрепления из Дамаска и Алеппо для их подавления.