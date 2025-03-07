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00:38, 7 марта 2025Мир

В Сирии началось восстание сторонников Асада

Сторонники Асада начали восстание против новых властей Сирии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alaa Al-Marjani / Reuters

Сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада начали восстание против захватившую власть в стране организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Утверждается, что бойцы «Военного совета по освобождению Сирии» захватили авиабазу Истамо, откуда прежде вылетели вертолеты Ми-24 нового сирийского правительства. О том, насколько серьезный контроль над авиабазой у проасадовских сил, пока неизвестно.

Столкновения лояльных Асаду алавитов с правительственными войсками начались 6 марта в Латакии. Вскоре волнения произошли и в других городах Сирии, в том числе в Джабле и Хмеймиме, где находится принадлежащая России авиабаза. Власти уже направили подкрепления из Дамаска и Алеппо для подавления восстания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с новым руководством Сирии. «Нет, пока нет», — ответил он на соответствующий вопрос.

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