В Сирии началось восстание сторонников Асада

Сторонники Асада начали восстание против новых властей Сирии

Сторонники свергнутого президента Сирии Башара Асада начали восстание против захватившую власть в стране организации «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Утверждается, что бойцы «Военного совета по освобождению Сирии» захватили авиабазу Истамо, откуда прежде вылетели вертолеты Ми-24 нового сирийского правительства. О том, насколько серьезный контроль над авиабазой у проасадовских сил, пока неизвестно.

Столкновения лояльных Асаду алавитов с правительственными войсками начались 6 марта в Латакии. Вскоре волнения произошли и в других городах Сирии, в том числе в Джабле и Хмеймиме, где находится принадлежащая России авиабаза. Власти уже направили подкрепления из Дамаска и Алеппо для подавления восстания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин пока не планирует контактов с новым руководством Сирии. «Нет, пока нет», — ответил он на соответствующий вопрос.