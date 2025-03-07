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12:23, 7 марта 2025Россия

Толпа окружила здание правительства российского региона из-за ветерана СВО

Забайкальцы окружили здание правительства региона из-за чиновника Мирхайдарова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: страница « Чита.Ру» во «ВКонтакте»

Толпа жителей Забайкалья окружила здание правительства региона из-за ухода с должности первого зампреда кабмина края, ветерана специальной военной операции (СВО) Марата Мирхайдарова. Об этом сообщает портал Chita.ru.

Как сообщило издание, забайкальцы пришли попрощаться с Мирхайдаровым и поблагодарить его за работу. Сам чиновник заявил, что к правительству пришли более тысячи человек, при этом на опубликованном снимке видны лишь двадцать жителей региона, включая самого Мирхайдарова.

Известно, что в 2024 году чиновник заключил контракт с подразделением «Ахмат» и отслужил в нем четыре месяца. Как объяснял сам Мирхайдаров, дольше он служить не планировал, так как не хотел слишком долго оставлять рабочее место.

Ранее сообщалось, что жена бойца СВО из Благовещенска встала на его защиту и наказала командира.

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