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13:20, 7 марта 2025Экономика

В Австралии почти 100 тысяч домов остались без света из-за циклона «Альфред»

Циклон «Альфред» лишил света 98 тыс. домов в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе
Виктория Клабукова

Фото: Asanka Ratnayake / Getty Images

Мощный циклон «Альфред» лишил электричества почти сотню тысяч домов в Австралии. Такие данные приводит энергокомпании Essential Energy и Energex, обслуживающие распределительные сети на востоке страны.

Из-за обрыва линий электропередач без света остались 98 тысяч домохозяйств и предприятий. В частности, в штате Квинсленд отключения затронули 59,8 тысячи потребителей, из них 48 тысяч проживают в городе Голд-Кост, шестом по величине на континенте. В районе Северные реки в штате Новый Южный Уэльс подачу ресурса из-за непогоды приостановили 38 тысячам жителей. Энергопоставщики допускают, что в свете усиливающихся ливней и шквалов ветра отключения затянутся на несколько дней.

К настоящему времени тропический циклон «Альфред» по ураганной силе перешел во вторую категорию. Порывы ветра достигли скорости в 39 метров в секунду. На данный момент вихрь находится в 115 километрах к востоку от Брисбена и движется в сторону запада. По прогнозам австралийского метеобюро, в субботу утром циклон пройдет над заливом Моретон и в течение дня пересечет побережье материка между городами Нуса и Бинли.

Тропический циклон, которому присвоили название «Альфред», грозит стать для Австралии сильнейшим за полвека. Последний подобный ураган обрушился на страну в 1974 году и вызвал сильные наводнения в районе Северных рек. «Альфред» уже вызвал рекордные волны в 12,3 метра на Золотом побережье, популярном среди туристов. Из-за сильных дождей реки стали выходить из берегов, представляя угрозу для населенных пунктов, располагающимся в низинах, угрожает наводнение. Для Нового Южного Уэльса эта буря может нанести сокрушительный ущерб — штат не окреп после сильных наводнений 2017 и 2022 годов.

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