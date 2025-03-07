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21:51, 7 марта 2025Россия

Девушка-боец ВС России сравнила тактику ВСУ с агонией

Боец Валькирия: Тактика ВСУ в зоне СВО напоминает агонию
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) напоминает агонию, украинские бойцы сопротивляются из последних сил. Об этом заявила замкомандира штурмовой роты с позывным Валькирия в интервью военному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину.

«Тактика противника стала напоминать предсмертную агонию. Кажется, что он последнее из себя выжимает», — рассказала Валькирия.

Девушка призналась, что отправилась в зону СВО добровольцем. Она выполняет функции медика, а также участвует в отражении атак ВСУ и наступлении. Валькирия отметила, что российские солдаты стараются ее оберегать.

Ранее 18-летняя беременная студентка захотела принять участие в СВО и получила отказ. О том, что что девушка ждет ребенка, стало известно при прохождении медкомиссии.

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