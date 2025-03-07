Боец Валькирия: Тактика ВСУ в зоне СВО напоминает агонию

Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) напоминает агонию, украинские бойцы сопротивляются из последних сил. Об этом заявила замкомандира штурмовой роты с позывным Валькирия в интервью военному корреспонденту «Комсомольской правды» Дмитрию Стешину.

«Тактика противника стала напоминать предсмертную агонию. Кажется, что он последнее из себя выжимает», — рассказала Валькирия.

Девушка призналась, что отправилась в зону СВО добровольцем. Она выполняет функции медика, а также участвует в отражении атак ВСУ и наступлении. Валькирия отметила, что российские солдаты стараются ее оберегать.

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