Китай договорился с Украиной о поставках продовольствия

Китай договорился с Украиной о закупках гороха и продуктов водного промысла

Посол Китая на Украине Ма Шэнкунь и глава украинской Госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защите прав потребителей Сергей Ткачук подписали два протокола об экспорте пищевой продукции. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает ТАСС.

Документы открыли возможности для поставок украинского гороха и выловленных в дикой природе продуктов водного промысла. Шэнкунь подчеркнул, что сотрудничество стран в сельскохозяйственной сфере является взаимодополняющим и имеет большой потенциал. По его словам, протоколы обогатят смысл стратегического партнерства Пекина и Киева.

По данным китайской таможни, товарооборот двух стран в минувшем году увеличился на 17,3 процента, до почти восьми миллиардов долларов. При этом импорт украинской продукции вырос на 6,4 процента, до 4,29 миллиарда, а экспорт китайской — на 33,1 процента, до 3,7 миллиарда.

Киев остается одним из крупнейших поставщиков кукурузы в КНР, также он экспортирует железные руды, жмых, подсолнечное и рапсовое масло, ячмень, ферроникель, говядину, соевые бобы, прочую пищевую продукцию, сырье, полуфабрикаты.

Ранее сообщалось, что в январе-феврале 2025 года объем торговли между Россией и Китаем упал на 7,1 процента в годовом выражении, до 34,68 миллиарда долларов.