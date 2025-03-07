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16:56, 7 марта 2025Силовые структуры

Экс-глава речпорта российского города попал под статью о злоупотреблении полномочиями

В Самаре против экс-главы речпорта завели дело из-за аферы с металлом на ₽28 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Порт Самара» из-за аферы с металлом на 28 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По данным следствия, в августе 2023 года фигурант без законных оснований дал указание подчиненным сдать в качестве лома более 30 единиц грейферов. При этом, оценка их стоимости не была проведена. Сумма причиненного ущерба порту составила 28 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре задержана заместитель главы управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателла Бирюкова подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

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