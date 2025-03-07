Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:25, 7 марта 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности задержания замглавы управления администрации российского региона

Замглавы управления администрации Кубани уличили в злоупотреблении полномочиями
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В российском регионе задержана замглавы управления госохраны объектов культурного наследия

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Краснодаре задержанная заместитель главы управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателла Бирюкова подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 295 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Следствие ходатайствует перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, Бирюкова, будучи исполняющей обязанности начальника управления, лично подписала и способствовала подписанию приказов об изменении границ объекта культурного наследия регионального знания «Санаторий имени Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали № 3206, 3183». Кроме того, она также помогла согласовать разрешение на строительство коммерческой организацией многоэтажного апартаментного комплекса на территории участка, который признан объектом культурного наследия. Построенные апартаменты были реализованы в собственность физическим и юридическим лицам. Так, в частности, доверенное лицо подследственной получил возможность приобретения в этом комплексе девяти помещений, площадью от 73 до 391 квадратных метра по существенно заниженной стоимости. Таким образом, причиненный ущерб составил сумму, превышающую 320 миллионов рублей.

Ранее появилась информация о том, что Бирюкову связывают близкие отношения с беглым олигархом из Краснодара Вигеном Саркисяном.

    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия разрезала плацдарм ВСУ в Курской области. Украинской группировке угрожает котел

    В ДНР рассказали о приоритетах ВСУ в обороне

    В России подешевела мука

    Пентагон удалил фото инженера с фамилией Гей в рамках борьбы с инклюзивностью

    В Совфеде прокомментировали призыв Трампа об отказе от ядерного оружия

    В России стало заметно дороже растить свиней

    Эксперт предупредил об уголовной ответственности за «пробивы» данных через украинские боты

    В России заявили о нежелании Венгрии конфликтовать с США

    Пожилым людям посоветовали полезный способ справиться с бессонницей

    Украина отказалась приносить извинения за конфликт в Белом доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше