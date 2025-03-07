Раскрыты подробности задержания замглавы управления администрации российского региона

Замглавы управления администрации Кубани уличили в злоупотреблении полномочиями

В Краснодаре задержанная заместитель главы управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателла Бирюкова подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 295 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Следствие ходатайствует перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, Бирюкова, будучи исполняющей обязанности начальника управления, лично подписала и способствовала подписанию приказов об изменении границ объекта культурного наследия регионального знания «Санаторий имени Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали № 3206, 3183». Кроме того, она также помогла согласовать разрешение на строительство коммерческой организацией многоэтажного апартаментного комплекса на территории участка, который признан объектом культурного наследия. Построенные апартаменты были реализованы в собственность физическим и юридическим лицам. Так, в частности, доверенное лицо подследственной получил возможность приобретения в этом комплексе девяти помещений, площадью от 73 до 391 квадратных метра по существенно заниженной стоимости. Таким образом, причиненный ущерб составил сумму, превышающую 320 миллионов рублей.

Ранее появилась информация о том, что Бирюкову связывают близкие отношения с беглым олигархом из Краснодара Вигеном Саркисяном.