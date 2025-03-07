Раскрыта сумма причиненного задержанной замглавы управления администрации Кубани ущерба

Ущерб по делу замглавы управления на Кубани Бирюковой превысил 320 млн рублей

Ущерб по уголовному делу замглавы управления по охране культурного наследия администрации Краснодарского края Нателлы Бирюковой превысил 320 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, обвиняемая, будучи исполняющей обязанности начальника управления, лично подписала и способствовала подписанию приказов об изменении границ объекта культурного наследия регионального знания «Санаторий имени Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали № 3206, 3183».

Кроме того, чиновница способствовала согласованию разрешения на строительство коммерческой организацией многоэтажного апартаментного комплекса, расположенного на территории объекта культурного наследия. В ведомстве уточнили, что за противоправные действия ее доверенное лицо получило возможность покупки девяти помещений площадью от 73 до 391 квадратного метра по заниженной стоимости. Таким образом, ее действиями причинен ущерб на сумму, превышающую 320 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что Бирюковой предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ. («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Следствие ходатайствует перед судом об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.