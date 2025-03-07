Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:15, 7 марта 2025Силовые структуры

В российском регионе задержана замглавы управления госохраны объектов культурного наследия

Замглавы госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края задержана
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Полицейские задержали заместителя главы управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателлу Бирюкову. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

По данным источника канала, ее задержали по подозрению в системном злоупотреблении должностными полномочиями при махинациях с земельными участками, принадлежащими к объектам культурного наследия. Кроме того, появилась информация о том, что ее связывают близкие отношения с беглым олигархом из Краснодара Вигеном Саркисяном. Источник отметил, что в отношении него прокуратура проводит исковую работу по возврату нажитого преступным путем имущества в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Кемерово арестовал первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа за махинации с квартирами детей-сирот.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила крылатыми ракетами по Украине. Что известно об атаке?

    В ВСУ появилась советница по гендерным вопросам

    В России отреагировали на желание Германии иметь собственное ядерное оружие

    Орбан назвал угрозой безопасности вступление Украины в ЕС

    В России осужденный за взятку депутат вернется домой после службы в «Ахмате»

    Ушедший гулять подросток нашелся в российском городе спустя 18 лет

    В Раде заявили о возможности физического устранения Зеленского

    Google оштрафовали в России из-за алкоголя

    Названы важные привычки для поддержания здоровья

    Российские школьники сняли на видео смотрящего порно на уроке учителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше