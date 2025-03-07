В российском регионе задержана замглавы управления госохраны объектов культурного наследия

Замглавы госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края задержана

Полицейские задержали заместителя главы управления государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края Нателлу Бирюкову. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в своем Telegram-канале.

По данным источника канала, ее задержали по подозрению в системном злоупотреблении должностными полномочиями при махинациях с земельными участками, принадлежащими к объектам культурного наследия. Кроме того, появилась информация о том, что ее связывают близкие отношения с беглым олигархом из Краснодара Вигеном Саркисяном. Источник отметил, что в отношении него прокуратура проводит исковую работу по возврату нажитого преступным путем имущества в государственную собственность.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Кемерово арестовал первого заместителя главы Кемеровского муниципального округа за махинации с квартирами детей-сирот.