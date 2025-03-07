Франция захотела восстановить критическую инфраструктуру Украины

Украина и Франция утвердили проекты по восстановлению критической инфраструктуры

Украина и Франция заключили 19 проектов по восстановлению критической инфраструктуры. Об этом сообщила министр экономики республики Юлия Свириденко, передает «Интерфакс-Украина».

«Стороны совместно проработали десятки заявок, и правительство утвердило первые 19 проектов на заседании Стратегического инвестиционного совета», — указано в сообщении.

По словам Свириденко, соглашение усилит энергетический потенциал городов и направлено на модернизацию устаревшей инфраструктуры и диверсификации источников энергии.

Ранее в Минэнерго Украины заявили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщил глава ведомства Герман Галущенко.