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20:18, 7 марта 2025Бывший СССР

Франция захотела восстановить критическую инфраструктуру Украины

Украина и Франция утвердили проекты по восстановлению критической инфраструктуры
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Юлия Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: Britta Pedersen / Globallookpress.com

Украина и Франция заключили 19 проектов по восстановлению критической инфраструктуры. Об этом сообщила министр экономики республики Юлия Свириденко, передает «Интерфакс-Украина».

«Стороны совместно проработали десятки заявок, и правительство утвердило первые 19 проектов на заседании Стратегического инвестиционного совета», — указано в сообщении.

По словам Свириденко, соглашение усилит энергетический потенциал городов и направлено на модернизацию устаревшей инфраструктуры и диверсификации источников энергии.

Ранее в Минэнерго Украины заявили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщил глава ведомства Герман Галущенко.

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