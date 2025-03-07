На Украине заявили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре

Галущенко заявил о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре

В Минэнерго Украины заявили о массированной ракетной атаке по энергетической инфраструктуре страны. Об этом заявил глава ведомства Герман Галущенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Снова под массированным (…) ударом энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины», — написал украинский чиновник. Он также отметил возможность перемен в ситуации.

Утром, 7 марта сообщалось о пожаре на газохранилище в украинском Тернополе после ракетного удара. Очевидцы подтверждают поражение стратегически важного объекта.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Первыми сигналы воздушной тревоги услышали жители Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.