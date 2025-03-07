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07:23, 7 марта 2025Бывший СССР

На Украине загорелось газохранилище после ракетного удара

В украинском Тернополе загорелось газохранилище после ракетного удара
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: ГСЧС Украины / Reuters

В украинском Тернополе после ракетного удара загорелось газохранилище. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Очевидцы публикуют кадры огненного зарева на ночном небе и подтверждают, что был поражен стратегически важный объект.

Военкоры сообщают о продолжающемся налете на Украине. Во всех областях республики была объявлена воздушная тревога.

Ранее 7 марта стало известно, что Украина подверглась ударам крылатых ракет. Корабли Черноморского флота запустили «Калибры», также в небо поднимались стратегические бомбардировщики Ту-95 с ракетами Х-101. Кроме того, в налете были задействованы ударные беспилотники «Герань».

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