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13:14, 7 марта 2025Силовые структуры

ФСБ выявила организатора финансирования терроризма

В Томской области ФСБ выявила организатора финансирования терроризма
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Томской области ФСБ вычислила предполагаемого организатора канала финансирования одной из международных террористических организаций. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, подозреваемый собирал и переводил деньги на криптовалютный кошелек лицу, связанному с террористами.

Возбуждено дело по части 4 статьи 205.1 («Организация финансирования терроризма») УК РФ. Задержанному может грозить пожизненный срок.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил мужчину к девяти годам за финансирование терроризма.

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