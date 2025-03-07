В Томской области ФСБ выявила организатора финансирования терроризма

В Томской области ФСБ вычислила предполагаемого организатора канала финансирования одной из международных террористических организаций. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, подозреваемый собирал и переводил деньги на криптовалютный кошелек лицу, связанному с террористами.

Возбуждено дело по части 4 статьи 205.1 («Организация финансирования терроризма») УК РФ. Задержанному может грозить пожизненный срок.

Ранее стало известно, что в Москве суд приговорил мужчину к девяти годам за финансирование терроризма.