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06:50, 7 марта 2025Мир

Генпрокурор Англии и Уэльса выступил против изъятия активов России

Times: Генпрокурор Англии и Уэльса Хермер против конфискации российских активов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hollie Adams / Reuters

Генеральный прокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер высказался против конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает The Times.

Хермер беспокоится, что изъятие активов может стать нарушением международного права, а также навредить репутации Великобритании как международного финансового центра, рассказали источники газеты.

При этом отмечается, что мнение генпрокурора не разделяет ряд членов правительства, в том числе министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

В свою очередь британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что вопрос использования замороженных российских активов очень сложный. Он пообещал, что Лондон продолжит работать над поиском легального механизма изъять заблокированные в европейских депозитариях средства.

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