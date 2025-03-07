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09:58, 7 марта 2025Мир

Глава МАГАТЭ назвал слова Макрона о ядерном оружии нарушением табу

Гросси: Несколько лет назад дискуссия Макрона о ядерном оружии была бы табу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал нарушением табу слова президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном оружии. Об этом сообщает Bloomberg.

«Несколько лет назад такая дискуссия о ядерном оружии была бы табу. Сейчас в некоторых странах идут такие разговоры», — сказал он.

По словам главы МАГАТЭ, норма постоянно размывается.

Ранее Макрон в своем обращении к нации объявил, что Франция начнет переговоры со своими европейскими союзниками о расширении своего ядерного зонтика над континентом из-за опасений, что США отзовут свою защиту. Он отметил, что Франция имеет особый статус в европейской обороне.

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