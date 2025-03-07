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13:12, 7 марта 2025Мир

Глава МИД Канады раскрыла детали разговора о России с госсекретарем США Рубио

Глава МИД Канады: Госсекретарь США Рубио не подтвердил, что РФ — угроза Европе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Мелани Жоли

Мелани Жоли. Фото: Patrick Doyle / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио отказался считать Россию угрозой для Европы в свете решения американского лидера Дональда Трампа прекратить снабжать Украину разведывательными данными. Об этом в интервью CNN заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Министр раскрыла детали телефонных переговоров с американским представителем. По словам дипломата, после поднятой с ее стороны темы, касающейся вопроса обмена разведданными, и высказанных опасений по поводу угроз европейским странам, Рубио «не подтвердил этого и сослался на тот факт, что необходимо [заключить] хорошую сделку с Россией».

При этом глава МИД Канады настаивает, что «Европа под угрозой, пока Россия не находится под контролем».

5 марта США перестали передавать Украине разведданные для ударов вглубь территории России. При этом уточнялось, что Вашингтон продолжает делиться информацией для ударов по Российской армии в непосредственной зоне боестолкновений.

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