Глава МИД Китая высказался о дружбе Пекина и Москвы

Глава МИД КНР Ван И заявил, что дружба России и Китая остается неизменной

Дружба России и Китая остается неизменной независимо от перемен в мире. Таким образом об отношениях Пекина и Москвы высказался глава Министерства иностранных дел (МИД) КНР Ван И, его слова приводит РИА Новости.

«Независимо от изменений в международной обстановке историческая логика китайско-российской дружбы остается неизменной, а ее внутренняя движущая сила не ослабевает», — подчеркнул он.

Такой путь в наибольшей степени соответствует интересам народов РФ и КНР, а также отвечает тенденциям развития и прогресса, добавил Ван И.

Ранее обозреватель Сергей Латышев выразил мнение, что визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай стал ударом для США. По мнению журналиста, послание России Китаю можно описать тремя пунктами, в которых, в частности, говорится о высоком уровне российско-китайских отношений.