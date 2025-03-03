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17:49, 3 марта 2025Интернет и СМИ

Раскрыто последствие визита Шойгу в Китай для США

Журналист Латышев заявил, что визит Шойгу в Китай стал ударом по США
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: РИА Новости

Визит секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу в Китай стал ударом для США. Такое мнение выразил обозреватель Сергей Латышев в материале «Царьграда».

Отмечается, что Шойгу встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Во время встречи подчеркивалось, что страны достигли беспрецедентного уровня стратегического партнерства. Секретарь Совбеза также отметил, что Москва будет содействовать Пекину в международных инициативах.

По мнению журналиста, послание России Китаю можно описать тремя пунктами, в которых, в частности, говорится о высоком уровне российско-китайских отношений. Также, подчеркнул Латышев, китайским партнерам передали, что президент России Владимир Путин ценит доверительные отношения с Пекином и следит за их развитием.

Шойгу прибыл в Пекин на встречу с Ван И и председателем КНР Си Цзиньпином 28 февраля. В ходе встречи китайский лидер назвал Россию и Китай настоящими друзьями.

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